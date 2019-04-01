Обвиняющая Порзингиса в изнасиловании встречалась с ним до и после инцидента

Полиция Нью-Йорка считает обвинения в изнасиловании мощного форварда «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса нелепыми и бессмысленными, сообщает Daily Mail. По имеющейся у правоохранительных органов информации, обвиняющая Порзингиса женщина встречалась с ним до и после инцидента, и всё это время у них продолжались сексуальные отношения по взаимному согласию.



Женщина, проживавшая в одном доме с игроком в Нью-Йорке, утверждает, что 7 февраля прошлого года тот пригласил её к себе, а затем изнасиловал. По словам женщины, она ждала больше года, прежде чем заявить о преступлении, поскольку вела переговоры с Порзингисом о компенсации в $ 68 тыс. за молчание.



Адвокат форварда категорически опроверг все обвинения.

Порзингис обвиняется в изнасиловании