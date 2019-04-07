Плаза: «Зенит» боролся до конца игры с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (73:83).



«Во-первых, поздравляю ЦСКА, они были лучше и заслужили победу. У нас была ужасная вторая четверть и начало третьей. После этого мы изменили что-то в нашей игре, чтобы вернуться. У нас очень плохо летели трёхочковые, особенно в первой половине. Во второй мы немного поправили ситуацию, но не так сильно. Мы пробили недостаточное количество штрафных, и это говорит о том, что мы недостаточно хорошо играли под кольцо. Кроме того, мы лидеры лиги по движению мяча, но сегодня так нельзя было сказать. После первой четверти у нас было всего несколько результативных передач.



Мы не сдались, мы боролись до конца игры. Даже когда на паркете были молодые игроки. В прошлом году наша команда проиграла здесь много, но сегодня, несмотря на огромное отставание по ходу матча, смогли собраться и сделать разницу «-10», — передаёт слова Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

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