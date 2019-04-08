Керр: до конца регулярного чемпионата дам отдохнуть ключевым игрокам

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» рассказал об одном из аспектов подготовки к плей-офф.



«До конца регулярного чемпионата дам отдохнуть ключевым игрокам. Но пока ещё не решил, как именно сделаю это. Наиболее вероятно, мы разделим восемь баскетболистов, которые нуждаются в передышке, на две группы по четыре. И в одной из двух оставшихся встреч сыграет первая группа, а в другой – вторая. Большего я им предложить не могу. Уж точно нет смысла задействовать всех в обоих матчах, рискуя получить травмы. С другой стороны, чтобы не потерять игровой ритм, никому не стоит и пропускать обе игры», – цитирует Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 131:104. После неё команда обеспечила себе 1-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Голден Стэйт» гарантировал себе 1-е место в Западной конференции