Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

37 очков Леонарда помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Орландо»

37 очков Леонарда помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Орландо»
Баскетбол / НБА

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил с разгромным счётом 111:82 (26:18, 25:21, 39:27, 21:16).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, который набрал 37 очков. 22 очка в составе победителей набрал Кайл Лоури. Дабл-даблом отметился Паскаль Сиакам (19 очков, 10 подборов).

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Аарон Гордон, на счету которого 20 очков. Близок к дабл-даблу был Майкл Картер-Уильямс (8 очков, 9 подборов).

Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 1-1. Третья встреча команд состоится 20 апреля и пройдёт в Орландо.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
111 : 82
(26:18, 25:21, 39:27, 21:16)
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Леонард - 37, Лоури - 22, Сиакам - 19, Ибака - 13, Марк Газоль - 9, Пауэлл - 5, Лин - 4, Ванвлит - 2, Миллер, Грин, Морлэнд, Микс, Буше
Орландо Мэджик: Гордон - 20, Росс - 15, Фурнье - 10, Огастин - 9, Картер-Уильямс - 8, Вучевич - 6, Айзек - 5, Мартин - 5, Берч - 4, Грант, Ивунду, Фразьер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент