37 очков Леонарда помогли «Торонто» сравнять счёт в серии с «Орландо»

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил с разгромным счётом 111:82 (26:18, 25:21, 39:27, 21:16).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Рэпторс» Кавай Леонард, который набрал 37 очков. 22 очка в составе победителей набрал Кайл Лоури. Дабл-даблом отметился Паскаль Сиакам (19 очков, 10 подборов).

Самым результативным в составе «Орландо» стал форвард Аарон Гордон, на счету которого 20 очков. Близок к дабл-даблу был Майкл Картер-Уильямс (8 очков, 9 подборов).

Таким образом, «Торонто» сравнял счёт в четвертьфинальной серии — 1-1. Третья встреча команд состоится 20 апреля и пройдёт в Орландо.