Итудис: честно, пока я не думаю о «Реале»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выход столичного клуба в «Финал четырёх» Евролиги.

«Меня расстраивает, когда люди, разбирающие в баскетболе, и болельщики говорят, что ЦСКА обязан каждый год быть в «Финале четырёх», и это априори легко решаемая задача. Это не так. По ходу сезона мы решали много очень сложных задач, но за счёт отличного подбора игроков, классного менеджмента и плодотворной работы тренерского штаба обеспечили себе поездку в Виторию. Теперь мы вернулись в Москву и намерены проанализировать все ошибки в серии с «Басконией» и настраиваться на следующего соперника — «Нижний Новгород» в плей-офф Единой лиги. Честно, пока я не думаю о «Реале».

Де Коло — это настоящий лидер, человек, способный показать себя во всей красе именно в решающих матчах. Я много говорил с Нандо по ходу этого сезона, ведь для него он складывался непросто — взлёты чередовались с падениями. Но я продолжал верить в него, и в серии с «Басконией» он доказал, что он великий снайпер, цепкий защитник. Но самое главное, что у него есть сила и харизма. Теперь важно, чтобы он подошёл к «Финалу четырёх» в хорошей форме и не испытывал проблем со здоровьем», — приводят слова Итудиса «Известия».

ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».