Стивен Карри доигрывал матч с «Хьюстоном» с вывихом пальца руки

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри вывихнул средний палец левой руки через три с половиной минуты после начала второго матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс», сообщает ESPN. Он получил повреждение пытаясь выбить мяч у центрового соперника Клинта Капела под своим кольцом. Карри был вынужден уйти в раздевалку для медицинского обследования, но после того, как у него не было обнаружено перелома, вернулся на площадку ещё до конца периода с повязкой на пальце.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 115:109. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 2-0. Карри в этом матче набрал 20 очков, совершил 3 подбора, отдал 5 передач, сделал 2 перехвата и поставил блок-шот за 33 минуты.

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