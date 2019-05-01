Харден: я еле видел происходящее на площадке

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден признался, что повреждение глаза, полученное в середине первой четверти второго матча серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз», серьёзно отразилось на его зрении.



«Я еле видел происходящее на площадке. Даже после встречи всё казалось мне размытым. Надеюсь, что зрение будет улучшаться со временем», – приводит слова Хардена ESPN.



Харден был вынужден покинуть площадку сразу после травмы, но затем вернулся и регулярно использовал глазные капли.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 109:115. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 0-2. Харден в этом матче набрал 29 очков, совершил 7 подборов, отдал 4 передачи и сделал перехват за 34 минуты.

Харден получил рваную рану левого века в матче с «Голден Стэйт»