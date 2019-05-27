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Чарльз Баркли: Кавай Леонард – неэпатажная суперзвезда

Чарльз Баркли: Кавай Леонард – неэпатажная суперзвезда
Баскетбол / НБА 0

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли объяснил, почему симпатизирует лёгкому форварду «Торонто Рэпторс» Каваю Леонарду.

«Никого в НБА я не ценю так высоко, как Кавая. Он – неэпатажная суперзвезда. Он просто стремится побеждать», – приводит слова Баркли Clutch Points.

Леонард перешёл в «Торонто» из «Сан-Антонио Спёрс» в результате обмена в прошлое межсезонье. С ним в составе канадцы впервые в истории вышли в финал. В нынешнем плей-офф он записывает в актив по 31,2 очка, 8,8 подбора и 3,8 передачи за 39 минут в среднем за игру.

При этом форвард сам категорически настоял на обмене и в прошлом сезоне почти не играл из-за разногласий с руководством «Сан-Антонио» по поводу лечения травмы.

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