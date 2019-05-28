Дядя К. Леонарда рассказал, когда игрок примет решение насчёт дальнейшей карьеры

Деннис Робертсон, дядя форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, сказал, что игрок сейчас сосредоточен только на финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».

«У нас есть возможность завоевать чемпионский титул. Мы не думаем о рынке свободных агентов. Все наши мысли сосредоточены на «Голден Стэйт». Когда сезон будет завершен, переключим внимание на ситуацию вокруг дальнейшей карьеры. Сейчас мы просто веселимся. Это был отличный год», — приводит слова Робертсона Yahoo Sports.

Ожидается, что Леонард после получения статуса неограниченно свободного агента будет выбирать между «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто».

«Уорриорз» и «Рэпторс» проведут первый матч финала плей-офф в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 31 мая, начало — в 04:00 мск.