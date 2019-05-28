Сестра Кавая удалила видео, в котором звучат слова об уходе игрока из «Торонто»
Миша Слэйтон, сестра лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, удалила видео со своей страницы в «Инстаграме», в котором звучат слова о будущем уходе её брата из канадского клуба, сообщает New York Post.
После выхода «Торонто» в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Миша провела онлайн-трансляцию. В какой-то момент неизвестный мужчина сказал: «Они прекрасно знают, что он не вернётся в следующем году». Через некоторое время Слэйтон удалила ролик, но другие пользователи успели его сохранить.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Кавай предстоящим летом намерен выйти на рынок свободных агентов. Ожидается, что уроженец Калифорнии будет выбирать между «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Рэпторс».
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