Сестра Кавая удалила видео, в котором звучат слова об уходе игрока из «Торонто»

Миша Слэйтон, сестра лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, удалила видео со своей страницы в «Инстаграме», в котором звучат слова о будущем уходе её брата из канадского клуба, сообщает New York Post.

После выхода «Торонто» в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Миша провела онлайн-трансляцию. В какой-то момент неизвестный мужчина сказал: «Они прекрасно знают, что он не вернётся в следующем году». Через некоторое время Слэйтон удалила ролик, но другие пользователи успели его сохранить.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Кавай предстоящим летом намерен выйти на рынок свободных агентов. Ожидается, что уроженец Калифорнии будет выбирать между «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Рэпторс».