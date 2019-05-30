К. Леонард: не переживаю, что Джеймс и Карри популярнее меня

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард сказал, что слава и известность не входят в его список приоритетов.



«Переживаю ли, что я менее популярен, чем Леброн Джеймс и Стефен Карри? Я не играю в баскетбол ради славы. Играю ради удовольствия и пытаюсь показать свой максимум.

Я доволен собой и тем, чего добился в карьере. Собираюсь продолжать в том же духе. Не стремлюсь прославиться или стать более знаменитым, чем эти парни.

Для меня главное — играть в баскетбол и получать удовольствие на площадке», — сказал Кавай на пресс-конференции, посвящённой финальной серии плей-офф НБА.

В финале «Торонто» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Первый матч команды проведут в Канаде на «Скотиабанк-Арене» завтра, 31 мая, начало — в 04:00 мск.