Игуодала: когда начинается треш-ток, я не знаю, что сказать

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала накануне второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» объяснил, почему у него не возникает словесных перепалок с лёгким форвардом соперника Каваем Леонардом.



«Я не использую треш-ток. Даже когда на площадке начинаются подобные разговоры, я не знаю, что сказать. Я полностью сосредоточен на игре. Одним баскетболистам по душе такие конфронтации, другим — нет. Поэтому я обычно не принимаю участия в подобных стычках.



Леонард — это особенный игрок. Он уже показал, на что способен. Мы стараемся как можно сильнее усложнить ему жизнь. Кавая невозможно полностью остановить, но мы пытаемся вынудить его тратить как можно больше сил на паркете», — цитирует Игуодалу ASAP Sports.



«Голден Стэйт» уступает в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 0-1.

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