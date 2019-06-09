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Кавай Леонард: я играю не для болельщиков

Кавай Леонард: я играю не для болельщиков
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард накануне пятого матча финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» рассказал о своей мотивации в баскетболе.

«Я не пытаюсь в одиночку обыграть всю команду соперника. Я играю не для болельщиков. Я не стремлюсь бить рекорды. Я просто хочу побеждать», – приводит слова Леонарда ESPN.

В нынешнем плей-офф форвард набирает по 31,1 очка, совершает по 9,1 подбора и отдаёт по 3,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.

До перехода в «Торонто» Леонард в составе «Сан-Антонио Спёрс» однажды становился чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финала. Также он два раза попадал в первую символическую сборную сезона.

«Рэпторс» ведут в финальной серии со счётом 3-1.

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