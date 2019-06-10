Кавай Леонард: после матча первым делом смотрю на количество подборов и потерь

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард рассказал, какие статистические показатели он считает наиболее значимыми для анализа игры команды.



«После матча я первым делом смотрю в итоговом протоколе на количество подборов и потерь, а также на процент реализации бросков с игры у каждой из команд», – приводит слова Леонарда Sportsnet.



Из четырёх встреч финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» «Торонто» выиграл борьбу за подборы только в одной. Зато «Рэпторс» трижды допускали меньше потерь, чем соперник. Процент реализации бросков с игры был у канадцев лучше в двух случаях.



Сам Леонард совершает по 10,3 подбора при 2,8 потери в среднем за матч с реализацией бросков с игры 45%.



«Торонто» ведёт в финале со счётом 3-1.

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