Прохоров — о Дюранте: очистили платёжную ведомость и получили крупный талант

Владелец «Бруклин Нетс» российский бизнесмен Михаил Прохоров прокомментировал заключение контрактов с новичками команды — Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом и Деандре Джорданом.
«Мы не ставим своей целью захват Нью-Йорка. Мы постоянно развиваем команду, которая в какой-то момент, в не слишком отдаленном будущем, даст нам чемпионство. Часть стратегии за последние три года состояла в том, чтобы собрать хороших молодых игроков и очистить пространство в платёжной ведомости, чтобы получить какой-то крупный талант, что мы и сделали.
Мы очень ценим болельщиков в Нью-Йорке и благодарны им за поддержку и терпение. Конечно, хотим отплатить за это доверие командой, которая действительно достойна этого, и я уверен, что мы на правильном пути», – приводят слова Прохорова USA Sports.
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