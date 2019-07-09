Прохоров — о Дюранте: очистили платёжную ведомость и получили крупный талант

Владелец «Бруклин Нетс» российский бизнесмен Михаил Прохоров прокомментировал заключение контрактов с новичками команды — Кевином Дюрантом, Кайри Ирвинг​ом и Деандре Джорданом.



«Мы не ставим своей целью захват Нью-Йорка. Мы постоянно развиваем команду, которая в какой-то момент, в не слишком отдаленном будущем, даст нам чемпионство. Часть стратегии за последние три года состояла в том, чтобы собрать хороших молодых игроков и очистить пространство в платёжной ведомости, чтобы получить какой-то крупный талант, что мы и сделали.



Мы очень ценим болельщиков в Нью-Йорке и благодарны им за поддержку и терпение. Конечно, хотим отплатить за это доверие командой, которая действительно достойна этого, и я уверен, что мы на правильном пути», – приводят слова Прохорова USA Sports.

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