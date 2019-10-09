Полиция арестовала болельщика «Хьюстона», угрожавшего сжечь флаг Китая

В Китае арестовали болельщика клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» за неуважение к государственной символике, сообщает Shanghaiist.
Болельщик опубликовал фотографию в своём аккаунте в китайской социальной сети Weibo, на которой он одет в майку лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена. В руках он держал зажигалку, которую поднёс к флагу Китая. «Придите и поймайте меня», — гласила подпись к фото.
Полиция оперативно отреагировала, арестовав болельщика. Его аккаунт удалили с Weibo.
Отношения НБА и Китая обострились на фоне скандального твита менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге, но впоследствии удалившего запись.
Ранее стало известно, что проведение матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» в Китае оказалось под угрозой. В Шанхае уже сорвали баннеры, посвящённые встрече.
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