Полиция арестовала болельщика «Хьюстона», угрожавшего сжечь флаг Китая

В Китае арестовали болельщика клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» за неуважение к государственной символике, сообщает Shanghaiist.

Болельщик опубликовал фотографию в своём аккаунте в китайской социальной сети Weibo, на которой он одет в майку лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена. В руках он держал зажигалку, которую поднёс к флагу Китая. «Придите и поймайте меня», — гласила подпись к фото.

Полиция оперативно отреагировала, арестовав болельщика. Его аккаунт удалили с Weibo.

Отношения НБА и Китая обострились на фоне скандального твита менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге, но впоследствии удалившего запись.

Ранее стало известно, что проведение матчей «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» в Китае оказалось под угрозой. В Шанхае уже сорвали баннеры, посвящённые встрече.



В Шанхае сорвали баннеры матча «Лейкерс» — «Бруклин»

В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита