Джеймс отреагировал на упрёк в эгоизме со стороны бывшего одноклубника

Разыгрывающий баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс, который в минувшем сезоне выступал за «Милан», ответил бывшему одноклубнику Владимиру Мицову. Сербский баскетболист намекнул, что «Милан» расстался с Джеймсом из-за эгоизма игрока.
«Я бы мог много чего сказать. Но лучше сосредоточусь на сезоне и на победах, чего и всем остальным желаю», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Также Джеймс лайкнул твит пользователя KesyFZ, который написал: «Он играл за «Милан», а его понизили переходом в команду, являющуюся действующим чемпионом Евролиги. Хотел бы я, чтобы меня на моей работе так же понизили».
Ранее президент «Милана» Лео Делль'Орко рассказал, что с Джеймсом расстались из-за непрофессионализма игрока. По мнению Делль'Орко, баскетболист вместо полноценной подготовки к сезону участвовал в турнирах с друзьями в Соединённых Штатах, из-за чего в «Милане» решили отпустить игрока в ЦСКА. Джеймс ответил на это обвинение, сказав, что это просто смешно.
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