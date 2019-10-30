Джеймс заявил, что не боится русской зимы

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА американец Майк Джеймс, перешедший в стан «армейцев» из «Милана» в минувшее межсезонье, рассказал, что не опасается русских морозов.

«Я много раз был в Москве со своими предыдущими командами и видел вашу снежную зиму. Конечно, она суровая, но я справлюсь. Уже купил себе тёплые вещи и готов к морозам», — приводят слова Джеймса «Известия».

Также баскетболист рассказал, что планирует сходить на футбол.

«Я болельщик «Ювентуса». Туринцы играют в одной группе с «Локомотивом» в Лиге чемпионов, и я бы хотел сходить на их очный матч в Москве. Но у меня вряд ли получится это сделать, учитывая наш график игр. Так что посмотрю по телевизору.

А так, конечно, не упустил бы возможность сходить на футбол в России. Футболисты ЦСКА посещают наши матчи, поэтому и нам надо сделать ответный визит. Возможно, весной или летом, когда будет потеплее», — добавил он.

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