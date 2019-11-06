Ватутин отреагировал на обвинения ЦСКА в стремлении переписать правила под себя

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал стремление клуба внести изменения в регламент Единой лиги ВТБ, фактически увеличив лимит на легионеров с восьми до девяти. Соперники посчитали, что такое желание «армейцев» вызвано серьёзной травмой Уилла Клайберна.

«Очень жаль, что история вокруг голосования по лицензиям игроков невероятным образом искажена и преподнесена так, что многие болельщики и журналисты взялись за осуждение, не разобравшись в сути вопроса. Безусловно, менять правила по ходу игры неправильно. В то же время регламент не священная книга, это живой кодекс законов, постоянно меняющийся и совершенствующийся общими усилиями клубов.

Нелогичность формулировки по легионерам очевидна и будет исправлена рано или поздно, сейчас или в межсезонье. И это исправление никак не влияет на расклад сил в турнире. В нынешней редакции регламента клуб вынужден приобретать ещё одного легионера в случае серьёзной травмы одного из игроков.

Предлагаемое нами и поддержанное многими коллегами изменение позволяет этого избежать, в случае необходимости обойтись баскетболистами, обладающими контрактами с клубом. В нашем случае, если Бэйкер займёт место Клайберна, количество легионеров в ЦСКА не изменится. Даже уменьшится, поскольку на Уилла, к сожалению, мы долго не сможем рассчитывать.

Трансферные нюансы никак не влияют на положение российских игроков в Лиге ВТБ. В заявке на матч должно быть шесть россиян», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.