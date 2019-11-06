Ватутин отреагировал на обвинения ЦСКА в стремлении переписать правила под себя

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал стремление клуба внести изменения в регламент Единой лиги ВТБ, фактически увеличив лимит на легионеров с восьми до девяти. Соперники посчитали, что такое желание «армейцев» вызвано серьёзной травмой Уилла Клайберна.
«Очень жаль, что история вокруг голосования по лицензиям игроков невероятным образом искажена и преподнесена так, что многие болельщики и журналисты взялись за осуждение, не разобравшись в сути вопроса. Безусловно, менять правила по ходу игры неправильно. В то же время регламент не священная книга, это живой кодекс законов, постоянно меняющийся и совершенствующийся общими усилиями клубов.
Нелогичность формулировки по легионерам очевидна и будет исправлена рано или поздно, сейчас или в межсезонье. И это исправление никак не влияет на расклад сил в турнире. В нынешней редакции регламента клуб вынужден приобретать ещё одного легионера в случае серьёзной травмы одного из игроков.
Предлагаемое нами и поддержанное многими коллегами изменение позволяет этого избежать, в случае необходимости обойтись баскетболистами, обладающими контрактами с клубом. В нашем случае, если Бэйкер займёт место Клайберна, количество легионеров в ЦСКА не изменится. Даже уменьшится, поскольку на Уилла, к сожалению, мы долго не сможем рассчитывать.
Трансферные нюансы никак не влияют на положение российских игроков в Лиге ВТБ. В заявке на матч должно быть шесть россиян», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
- 6 ноября 2019
-
13:16
-
12:27
-
11:20
-
10:12
-
08:55
-
06:46
-
06:30
-
00:42
-
00:03
- 5 ноября 2019
-
22:03
-
21:58
-
21:00
-
18:20
-
17:18
-
16:47
-
15:44
-
14:29
-
13:03
-
12:35
-
12:11
-
11:02
-
10:00
-
09:04
-
07:49
-
06:40
-
06:24
-
00:41
- 4 ноября 2019
-
23:52
-
22:30
-
20:44
-
20:15
-
18:57
-
18:47
-
17:28
-
16:31