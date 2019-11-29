Президент «Автодора» признал риск исчезновения баскетбола в России

Президент БК «Автодор» Владимир Родионов заявил, что из-за слишком большого числа иностранных игроков в командах Единой лиги ВТБ российский баскетбол оказался в опасности.

«Знаю, что болельщики считают, что я чересчур увлёкся развитием молодёжи и предоставляю им слишком много игрового времени. А что нам прикажете делать? Неужели через год Лига ВТБ даст отмашку и допустят восьмого легионера? Ведь всё идёт к этому. Тогда вообще придётся забыть о том, что в России есть баскетбол, просто закрыть раз и навсегда эту тему.

Кто-то же должен заниматься подготовкой резерва. Вот мы и занимаемся. У нас нет финансов, чтобы брать готовых качественных игроков с российским паспортом, поэтому приходится воспитывать своих», — приводит слова Родионова пресс-служба клуба.