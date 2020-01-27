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Густой туман мог стать причиной крушения вертолёта, в котором погиб Брайант

Густой туман мог стать причиной крушения вертолёта, в котором погиб Брайант
Баскетбол / НБА 0

В полиции Лос-Анджелеса считают, что причиной авиакатастрофы, в который погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант, мог стать густой туман, сообщает издание Los Angeles Times. Также сообщается, что в день авиакатастрофы погодная ситуация не отвечала минимальным стандартам для полётов.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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