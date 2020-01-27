Последний твит Брайанта, где он поздравил Леброна, набрал более 2 млн лайков

Последний твит знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта, собрал более 2,1 млн лайков и набрал более 440 тыс. ретвитов на момент публикаций этой новости.

В том твите Брайант поздравил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с тем, что он обошёл его по очкам за карьеру в НБА и вышел на третье место по этому показателю за всю историю лиги.

«Продолжай двигать игру вперёд, Леброн! Большое уважение, мой брат», — написал тогда Брайант в своём «твиттере».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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