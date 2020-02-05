В РФБ пояснили, что Мозгов не исключён из состава сборной России на весь 2020 год

Пресс-служба сборной России по баскетболу опровергла распространённую ранее информацию, что центровой «Химок» Тимофей Мозгов не сыграет за команду до конца 2020 года.
«В связи с появившейся информацией о невозможности выступления Тимофея Мозгова за национальную команду в 2020 году Российская федерация баскетбола считает нужным внести пояснение.
Формирование списка кандидатов в сборную России — стандартная процедура, которая проводится национальными федерациями в соответствии с требованиями Министерства спорта. В течение года этот список обновляется перед каждым сбором. РФБ и тренерский штаб российской сборной желают Тимофею Мозгову скорейшего возвращения в строй.
Список из 24 кандидатов, вызванных на сбор перед февральскими матчами квалификации чемпионата Европы-2021, опубликован на сайте РФБ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
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