Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса

По информации «Чемпионата», руководство Единой лиги ВТБ из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняло решение приостановить сезон.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово отменяют спортивные мероприятия. Так, в НБА приостановили сезон как минимум на 30 дней, в Евролиге также объявили о временной приостановке сезона, отменены все турниры под эгидой ФИБА.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
Ранее президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, какие проблемы могут возникнут у «армейцев» в случае приостановки сезона.
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