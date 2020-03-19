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Вышел 26-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»

Вышел 26-й выпуск программы Единой лиги ВТБ «Вид сверху»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей 26-й выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Программа посвящена нескольким темам: «Хроники коронавируса», «История Петенева», «Секреты тренера Леброна».

С записью 26-го выпуска седьмого сезона программы «Вид сверху» можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.

Напомним, что в Единой лиге ВТБ из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение приостановить сезон до 10 апреля. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, Единая лига ВТБ будет готова к проведению оставшейся части регулярного сезона и плей-офф.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тыс.

Единая лига ВТБ объявила о приостановке сезона до 10 апреля
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