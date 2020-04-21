Мозгов: не сказал бы, что в США какой-то враждебный настрой к России

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал о том, как в США воспринимают Россию. Мозгов на протяжении девяти лет жил в США, в 2016 году он стал чемпионом НБА.

«Почему между Россией и Америкой снова противостояние? Наверное, каждая страна хочет показать себя с лучшей стороны, какие-то амбиции. Хотя я бы не сказал, что в США какой-то враждебный настрой. Там люди не «парятся» на эту тему, для них главное – как живёт Америка.

Есть пропагандистская тематика в духе голливудских фильмов, где русские мафиози, террористы, Иван Драго. Но и у нас ведь чуть ли не всех американцев считают недалёкими. Вспомните, Задорнов говорил: «О, дебилы!» Тут, мне кажется, больше штампов, навязанных представлений. Не хочется на самом деле кого-то оскорблять, стравливать. Все мы хороши», — приводит слова Мозгова «Петербургский дневник».

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