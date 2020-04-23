Кириленко: из-за экономических последствий пандемии многим клубам будет тяжело выжить

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о плюсах режима самоизоляции и проблемах, с которыми столкнутся российские клубы.



«Изоляция даётся мне отлично, всё нормально, ничего такого уж прям страшного нет. Понятно, что моя жизнь последние 20 лет состояла из кучи перелётов, некоего кочевого образа жизни, а сейчас всё поменялось просто драматически. Но мне нравится такое время, когда ты можешь постоянно быть с семьёй. Мы играем в различные игры, плюс удалось переделать кучу дел, до которых никогда руки не доходили — типа разбора шкафов, гаражей. Не скажу, что есть нехватка чего-то. Только если активности по работе, которая связана с поездками и разговорами.



Я счастлив проводить время со своей семьёй. Сейчас у меня нет отвлекающих факторов в виде перелётов, переездов, а у детей – школ, тренировок, и мы можем быть дома все вместе. Это очень здорово. Сейчас мы живём в такое время, когда есть некая неопределённость, неизвестность. Это беспрецедентная ситуация, в которой хочется всем пожелать здоровья, заботиться о своих близких, особое внимание уделять старшему поколению, конечно. Желаю всем нам пройти испытание и потихоньку начинать возвращаться к привычному образу жизни.



Самая большая проблема, с которой столкнётся наш баскетбол в ближайшем будущем, это экономические последствия пандемии. Для многих клубов это будет сложная ситуация, очень сложная. РФБ готовит комплекс мер на следующий сезон, чтобы облегчить жизнь клубам. Но в любом случае экономические проблемы будут серьёзные, и я боюсь, что многим клубам даже просто выжить в этих условиях будет очень сложно. Средств и так не очень много, у нас же 98% клубов содержатся за счёт региональных бюджетов. В этой ситуации регионам будет в принципе не до спорта. Выживать клубам будет сложно, к этому нужно быть готовым», — сказал Кириленко в интервью «Р-Спорт».

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