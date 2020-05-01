Букер: наслаждался сезоном в «Химках», но, конечно, мне хотелось бы играть в НБА

Центровой «Химок» Девин Букер заявил, что ему понравился сезон в подмосковной команде и признался, что он хотел бы попробовать себя в НБА. При этом баскетболист отметил, что не расстроится, если этого не случится.
«Я не могу знать, что произойдёт в будущем, но точно собираюсь продолжать активно работать, концентрироваться на вещах, которые зависят от меня. А там уже как сложится. Я готов ко всему.
Мне бы хотелось играть в НБА, но если этого не случится, то я переживу. Продолжу делать то, что от меня зависит, работать, тренироваться.
В «Химках» я почувствовал новый уровень комфорта. Во всех предыдущих командах мне было комфортно, но в «Химках» это был другой уровень. Это проявлялось и на площадке. У меня были отличные одноклубники, которые помогли стать тем, кем я был в этом сезоне. Я наслаждался этим сезоном», – приводит слова Букера Eurohoops.
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