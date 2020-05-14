Соколовский: Кириленко нужно волевым решением ввести лимит на легионеров

Российский баскетбольный тренер Борис Соколовский выразил уверенность в том, что президенту РФБ Андрею Кириленко необходимо ввести лимит на легионеров для женских клубов.



«Квоту надо сократить до четырёх легионеров в заявке, которые могут выходить на паркет без каких-либо ограничений. Считаю, это даст возможность нашим игрокам полноценно развиваться. С одной стороны, они будут перенимать опыт у сильных иностранных баскетболисток, с другой — получать значительно больше игрового времени.



Считаю, что Кириленко надо сделать это волевым решением. Вынести вопрос на исполком РФБ и привести доводы, почему надо срочно менять регламент. Российские баскетболистки почти не играют в Евролиге, выходят на паркет только в «мусорное» время. В Премьер-лиге статистика чуть лучше, но её тоже нельзя назвать оптимальной. Как итог — женская сборная пропускает уже вторые Олимпийские игры подряд. Хотя совсем недавно об этом даже страшно было подумать. Мы всегда были среди лидеров на самых крупных турнирах, а теперь не можем попасть в топ-6 на Евробаскете, чтобы отобраться в олимпийскую квалификацию. УГМК и курское «Динамо» уже выиграли Евролигу. Пора умерить амбиции и поработать на благо российского баскетбола», — приводят слова Соколовского «Известия».

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