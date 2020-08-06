В Единой лиге ВТБ назвали дату раскрытия бюджетов клубов

Баскетбольная Единая лига ВТБ откроет бюджеты российских клубов 15 сентября, заявил президент лиги Сергей Кущенко.

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов сообщил, что лига будет продолжать обязывать российские клубы, которые участвуют в турнире, открывать бюджеты.

«Предварительная дата открытия бюджетов — 15 сентября. Формат и место проведения обсуждаются», — цитирует Кущенко ТАСС.

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/2019 оказался профицитным, доходы составили 712,710 млн рублей при расходах в 666,997 млн рублей. Сезон-2019/20 был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион определён не будет.

Ранее Единая лига ВТБ представила календарь на сезон-2020/2021. Регулярный чемпионат стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия сезона «Химки» на домашней площадке сыграют с «Зенитом».