Перкинс: пора привозить в «пузырь» жён, невест и подруг. Тестостерон на рекордном уровне

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс, ныне выступающий в роли телевизионного эксперта, выразил мнение о проведении игр в «пузыре», информирует FadeAway World.
«Пора привозить в «пузырь» жён, невест и подруг. Тестостерон на рекордном уровне», — написал Перкинс в «Твиттере».
Очевидно, что игрокам тяжело так долго оставаться без своих семей, и отсутствие женщин, которые могли бы утешить и удовлетворить их потребности, было постоянной темой в связи с перезапуском НБА. В разделе комментариев несколько действующих игроков согласились с экспертом.
Очевидно, это было больше шуткой, чем что-либо ещё, но многие думают, что лига действительно должна разрешать игрокам приводить с собой посетителей в «пузырь». Это может улучшить их настроение и снизить агрессию во время игры.
Конечно, это также сопряжено с риском заражения игроков COVID-19, чего ещё не происходило с момента начала плей-офф, поэтому такое решение от лиги очень маловероятно.
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