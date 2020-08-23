Перкинс: пора привозить в «пузырь» жён, невест и подруг. Тестостерон на рекордном уровне

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс, ныне выступающий в роли телевизионного эксперта, выразил мнение о проведении игр в «пузыре», информирует FadeAway World.

«Пора привозить в «пузырь» жён, невест и подруг. Тестостерон на рекордном уровне», — написал Перкинс в «Твиттере».

Очевидно, что игрокам тяжело так долго оставаться без своих семей, и отсутствие женщин, которые могли бы утешить и удовлетворить их потребности, было постоянной темой в связи с перезапуском НБА. В разделе комментариев несколько действующих игроков согласились с экспертом.

Очевидно, это было больше шуткой, чем что-либо ещё, но многие думают, что лига действительно должна разрешать игрокам приводить с собой посетителей в «пузырь». Это может улучшить их настроение и снизить агрессию во время игры.

Конечно, это также сопряжено с риском заражения игроков COVID-19, чего ещё не происходило с момента начала плей-офф, поэтому такое решение от лиги очень маловероятно.