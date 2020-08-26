Дончич — об эпизоде с Моррисом: не хочу с ним разговаривать

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после поражения своей команды в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:154) высказался об игре форварда соперников Маркуса Морриса, который наступил ему на голеностоп.

«Я надеюсь, что он сделал это не специально. Скажите мне, что вы думаете об этом?.. Я не хочу с ним разговаривать. Мне просто нужно двигаться дальше», — приводит слова Дончича Clutch Points

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 35 очков и совершивший 3 подбора и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече оформил разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Монтрез Харелл (19 очков, 11 подборов и 1 передача). В составе «Далласа» лучшую результативность продемонстрировал словенский Дончич – 22 очка, 8 подборов и 4 передачи.

6-я игра серии между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 28 августа. Начало – в 04:00 мск.