Риверс: нас убивают. Удивительно, почему мы ещё продолжаем любить эту страну

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс высказался о полицейском насилии в США. Ранее в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

«Это просто печально. Мне грустно смотреть на республиканцев и Дональда Трампа, они говорят об ужасе. Нас убивают, в нас стреляют. Нам запрещают жить в определённых сообществах, вешают. Удивительно, почему мы ещё продолжаем любить эту страну. А она в ответ не любит нас.

Мне словно напоминают, что я должен быть лишь тренером, напоминают о моём цвете кожи. Это действительно грустно. Мы заслуживаем лучшего, но мы и должны требовать лучшего отношения к себе», — цитирует Риверса ASAP Sports.