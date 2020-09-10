В ЦСКА прояснили, где пройдёт матч с «Барселоной»

ЦСКА планирует провести стартовый матч Евролиги с испанской «Барселоной» на её домашней площадке, все необходимые для поездки документы направлены в соответствующие органы, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «армейского» клуба.
Матч первого тура нового сезона Евролиги между «Барселоной» и ЦСКА должен пройти 1 октября в столице Каталонии. Греческий сайт SDNA сообщал, что встреча, вероятно, состоится на нейтральной территории, так как из-за коронавирусных ограничений «армейцы» вряд ли смогут прилететь в Барселону.
«Информация не соответствует действительности. На сегодняшний день, ЦСКА планирует сыграть с „Барселоной“ на её домашней площадке. Необходимые для поездки в Барселону документы клуб отправил во все компетентные органы — как российские, так и испанские. Никаких признаков, что матч не пройдет в Барселоне, нет», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.
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