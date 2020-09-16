Определена сборная новичков сезона НБА

Журналист The Athletic Шэмс Чарания опубликовал в своём «твиттере» результаты голосования главных тренеров команд ассоциации, определявших сборную новичков сезона НБА.
В первую команду вошли защитники Джа Морант («Мемфис»), Кендрик Нанн («Майами») и три форварда — Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Брэндон Кларк («Мемфис») и Эрик Паскаль («Голден Стэйт»).
Во второй команде оказались Коби Уайт («Чикаго»), Тайлер Хирро («Майами»), Теренс Дэвис («Торонто»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт») и Руи Хачимура («Вашингтон»).
Ранее форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан лучшим защищающимся игроком, разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант выиграл в номинации лучшего новичка сезона, а тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл назван лучшим шестым игроком.
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