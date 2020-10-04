Кайл Кузма отреагировал на то, что его не обменяли на Энтони Дэвиса в 2019 году
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузьма признался, что испытывает благодарность руководству клуба за то, что его не стали обменивать в рамках сделки по переходу в калифорнийский клуб Энтони Дэвиса в 2019 году. Тогда «Лейкерс» покинули сразу несколько молодых игроков, но Кузьма остался в команде.
«У меня появилась возможность остаться дома и наслаждаться происходящим. Это главное — находиться здесь. Был большой обмен, чтобы привезти сюда Дэвида. Очень благодарен, что меня оставили в команд.
Игра в плей-офф дарит отличные эмоции, особенно мне. Просто наслаждаюсь каждым моментом, помогаю партнёрам по команде. О большем и не мог бы просить. Игра в финальной серии НБА — мечта. И я наслаждаюсь», — цитирует Кузму Silver Screen and Roll.
Кузма ответил Смиту, который сравнил Пола Джорджа с Дуайтом Ховардом
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