Кайл Кузма отреагировал на то, что его не обменяли на Энтони Дэвиса в 2019 году

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузьма признался, что испытывает благодарность руководству клуба за то, что его не стали обменивать в рамках сделки по переходу в калифорнийский клуб Энтони Дэвиса в 2019 году. Тогда «Лейкерс» покинули сразу несколько молодых игроков, но Кузьма остался в команде.

«У меня появилась возможность остаться дома и наслаждаться происходящим. Это главное — находиться здесь. Был большой обмен, чтобы привезти сюда Дэвида. Очень благодарен, что меня оставили в команд.

Игра в плей-офф дарит отличные эмоции, особенно мне. Просто наслаждаюсь каждым моментом, помогаю партнёрам по команде. О большем и не мог бы просить. Игра в финальной серии НБА — мечта. И я наслаждаюсь», — цитирует Кузму Silver Screen and Roll.