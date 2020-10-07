Эрис Споэльстра высказался о пребывании «Майами» в шаге от поражения в финале НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра отреагировал на поражение своих подопечных в 4-й игре финальной серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (96:102, 1-3).
«Мои игроки любят соревнования и вызовы. Мы здесь с определенной целью. Мы никогда не думали, что это будет лёгкий финал. Сейчас нам нужно просто отдохнуть и обдумать всё завтра. Думаю, что каждый может воспользоваться этим советом. Я знаю, что моя команда будет готова.
В целом, мне понравилось выступление «Майами». Это игра позволила бы нам вернуться в серию, но в матче было несколько ключевых моментов, в которых сильнее оказались игроки «Лейкерс». Всё было буквально на волоске, решающую роль играли розыгрыши мяча. Очевидно, что ключевой след в этом матче оставил и Леброн Джеймс.
«Лейкерс» получали возможность получать сразу несколько подборов в атаке, буквально второй шанс, при том, что мы действительно хорошо защищались, но неудачи в подборе сводили все усилия на нет», — цитирует Споэльстру ASAP Sports.
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