Эрик Споэльстра — о проигрыше в финале НБА: парни подавлены

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал поражение своей команды в финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4).

«В первую очередь, мои поздравления „Лейкерс“. Разделить с ними паркет — это огромная честь. Они это заслужили. Заслужили победу в этой серии.

Сейчас мои парни подавлены, никто, конечно, не ожидал поражения. У нас отличная команда, мы очень близки друг с другом, мы готовились к финалу. И мне понадобилось некоторое время, чтобы зайти к команде в раздевалку и что-то сказать. Мы расстроены поражением, но я радуюсь, когда вижу, какие потрясающие люди у нас в команде", — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93.