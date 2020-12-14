Кендрик Перкинс — о возвращении Дюранта и Ирвинга: я увидел достаточно

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал возвращение на площадку Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга в составе «Бруклин Нетс».



«Что ж, я видел достаточно… Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг вот-вот станут настоящей проблемой. Господи Иисусе!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Бруклин Нетс» накануне обыграл «Вашингтон Уизардс» (119:114) в предсезонном матче НБА.



Самым результативным в составе «Нетс» стал Ирвинг, набравший 18 очков. Дюрант провёл первый матч вместе с Кайри, дебютировав в составе «Бруклина» спустя год и 5 месяцев после подписания контракта и набрав 15 очков. Кевин и Кайри показали лучшую результативность в составе «Нетс». Отметим, что звёзды «Вашингтона» Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил игру пропустили, но должны выйти на паркет в следующих матчах предсезонки.

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