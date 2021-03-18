Чемпион НБА: Леброн Джеймс уже превзошёл Майкла Джордана по уровню величия

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» и футбольный клуб «Ливерпуль».
«Леброн уже превзошёл Майкла Джордана по уровню величия. Поговорим о том, что происходит вне площадки. Поговорим о Леброне Джеймсе как о бизнесмене. Того, что Леброн сейчас делает как действующий игрок, никто никогда не делал. Он меняет мировоззрение других спортсменов. Мы наблюдаем за тем, как они смотрят на Леброна и начинают заниматься бизнесом. Такого никогда не было.
Посмотрите на Blaze Pizza. Он мог инвестировать в любую известную компанию, но выбрал неизвестную пиццерию, стал её лицом и поднял в топ. Теперь она опережает множество популярных брендов. Это во-первых. Во-вторых, он вкладывался в зарубежные футбольные клубы. И продолжал играть! В-третьих, он стал совладельцем «Бостон Ред Сокс». А Бостон — город, где Леброна больше всего ненавидят. Это очень мощно», — сказал Перкинс.
- 18 марта 2021
-
14:53
-
14:32
-
13:37
-
12:51
-
12:11
-
11:45
-
11:13
-
11:02
-
10:45
-
10:06
-
09:47
-
09:28
-
08:06
-
07:02
-
05:36
-
05:20
-
00:37
-
00:16
- 17 марта 2021
-
23:37
-
23:11
-
22:00
-
21:35
-
20:47
-
20:24
-
19:28
-
18:46
-
17:33
-
16:35
-
16:12
-
15:46
-
15:04
-
14:22
-
13:46
-
12:39
-
12:26