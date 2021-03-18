Чемпион НБА: Леброн Джеймс уже превзошёл Майкла Джордана по уровню величия

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» и футбольный клуб «Ливерпуль».

«Леброн уже превзошёл Майкла Джордана по уровню величия. Поговорим о том, что происходит вне площадки. Поговорим о Леброне Джеймсе как о бизнесмене. Того, что Леброн сейчас делает как действующий игрок, никто никогда не делал. Он меняет мировоззрение других спортсменов. Мы наблюдаем за тем, как они смотрят на Леброна и начинают заниматься бизнесом. Такого никогда не было.



Посмотрите на Blaze Pizza. Он мог инвестировать в любую известную компанию, но выбрал неизвестную пиццерию, стал её лицом и поднял в топ. Теперь она опережает множество популярных брендов. Это во-первых. Во-вторых, он вкладывался в зарубежные футбольные клубы. И продолжал играть! В-третьих, он стал совладельцем «Бостон Ред Сокс». А Бостон — город, где Леброна больше всего ненавидят. Это очень мощно», — сказал Перкинс.