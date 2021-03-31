Прославленный баскетболист ряда клубов НБА, ныне эксперт и телеведущий Шакил О 'Нил рассказал, как потратил $ 8 млн за два дня после перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Когда я приехал в Лос-Анджелес, я получил $ 20 млн по контракту и поехал покупать себе Rolls-Royce за $ 250 тыс. Тогда продавец спросил меня, могу ли я позволить себе этот автомобиль. В итоге я купил три разных машины за $ 1 млн.
На следующий день я прогуливался по Беверли-Хиллз и увидел красивый дом за $ 7 млн. Я сразу купил его. Так я потратил $ 8 млн всего за два дня. Мне позвонили из банка и сказали, что я потратил все свои деньги. Я не знал, что из-за налогов в Калифорнии $ 20 млн превратились в $ 10,5 млн», — приводит слова О'Нила Parlons Basket со ссылкой на Inside the NBA.
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