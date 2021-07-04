Игрок «Финикса» станет чемпионом НБА, даже если команда проиграет в финале

30-летний форвард «Финикс Санз» Торри Крэйг гарантированно станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации независимо от исхода решающего противостояния, в котором встретятся «Финикс» и «Милуоки Бакс». Дело в том, что Крэйг в нынешнем сезоне выступал за оба вышеназванных коллектива. За «Милуоки» Торри успел сыграть 18 матчей.



«Милуоки» вышел в финальную серию впервые с 1974 года. «Финикс» не сражался за чемпионский титул с 1993 года. «Бакс» в финале конференции обыграли «Атланту Хоукс», «Санз» оказались сильнее «Лос-Анджелес Клипперс».



Ранее приводилось мнение разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трэя Янга после шестого матча серии финала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (107:118, 2-4).

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