Чарльз Баркли: лучшее, что случилось с «Милуоки», — травма Янниса Адетокунбо

Экс-звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался на тему травмы форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Баркли считает, что благодаря повреждению Янниса шанс получил разыгрывающий команды Джру Холидей, а это, в своё очередь, может поспособствовать успеху «Милуоки» в финальном противостоянии плей-офф НБА-2021 с «Финикс Санз».
«Буквально ненавижу эту мысль. Но я думаю, что лучшее, что случилось с «Милуоки Бакс», — это травма Янниса. Ведь шанс получил Джру Холидей — агрессивный Джру Холидей. Я думаю, что он покажет фантастическую игру в финале против Криса Пола. Если Яннис будет готов на 85-90 процентов, я пойду с «Милуоки», — приводит слова Баркли MSN.
Ранее сообщалось, что форвард «Финикс Санз» Торри Крэйг гарантированно станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации независимо от исхода решающего противостояния с «Милуоки Бакс».
- 4 июля 2021
-
13:55
-
12:09
-
11:02
-
10:37
-
09:47
-
09:41
-
08:37
-
08:28
-
07:56
-
07:24
-
05:58
-
01:06
- 3 июля 2021
-
23:55
-
22:36
-
21:47
-
21:07
-
20:11
-
20:00
-
19:13
-
18:45
-
17:52
-
16:09
-
15:14
-
13:51
-
12:58
-
11:35
-
10:21
-
09:19
-
08:55
-
08:45
-
00:41
- 2 июля 2021
-
23:50
-
23:36
-
22:57
-
22:31