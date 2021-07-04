Чарльз Баркли: лучшее, что случилось с «Милуоки», — травма Янниса Адетокунбо

Экс-звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался на тему травмы форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Баркли считает, что благодаря повреждению Янниса шанс получил разыгрывающий команды Джру Холидей, а это, в своё очередь, может поспособствовать успеху «Милуоки» в финальном противостоянии плей-офф НБА-2021 с «Финикс Санз».



«Буквально ненавижу эту мысль. Но я думаю, что лучшее, что случилось с «Милуоки Бакс», — это травма Янниса. Ведь шанс получил Джру Холидей — агрессивный Джру Холидей. Я думаю, что он покажет фантастическую игру в финале против Криса Пола. Если Яннис будет готов на 85-90 процентов, я пойду с «Милуоки», — приводит слова Баркли MSN.



Ранее сообщалось, что форвард «Финикс Санз» Торри Крэйг гарантированно станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации независимо от исхода решающего противостояния с «Милуоки Бакс».

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