Чемпион НБА сделал смелое заявление о Девине Букере. Позже он удалил твит
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Бывшая звезда НБА Кендрик Перкинс высказался о атакующем защитнике «Финикс Санз» Девине Букере.
«Повторяю: Девин Букер — третий лучший бомбардир НБА после Кевина Дюранта и Стефена Карри. Не упоминайте меня и идите своей дорогой», — написал Кендрик Перкинс в своём «твиттере».
Вскоре Перкинс удалил свой твит.
Накануне в Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 118:108, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.
Ранее Девин Букер стал лауреатом награды NBA Cares Community Assist Award за социальную справедливость в сезоне-2020/2021.
Новость по темеДевин Букер стал обладателем награды НБА
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