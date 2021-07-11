Чемпион НБА сделал смелое заявление о Девине Букере. Позже он удалил твит

Бывшая звезда НБА Кендрик Перкинс высказался о атакующем защитнике «Финикс Санз» Девине Букере.



«Повторяю: Девин Букер — третий лучший бомбардир НБА после Кевина Дюранта и Стефена Карри. Не упоминайте меня и идите своей дорогой», — написал Кендрик Перкинс в своём «твиттере».



Вскоре Перкинс удалил свой твит.

Накануне в Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 118:108, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.



Ранее Девин Букер стал лауреатом награды NBA Cares Community Assist Award за социальную справедливость в сезоне-2020/2021.