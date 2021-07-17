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Леброн Джеймс назвал игрока, которого особенно сильно поддерживает в финале НБА

Леброн Джеймс назвал игрока, которого особенно сильно поддерживает в финале НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, кого из игроков, участвующих в финале НБА, он особенно сильно поддерживает. По словам Леброна, таковым является разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол.

«Конечно, я слежу за финалом. Есть лошадка, которая участвует в скачках, и её зовут Крис Пол. Я наблюдал за ним с самого начала этого сериала. Он мой брат, и мы знаем друг друга с первого года обучения в старшей школе», — сказал Леброн в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», видео которого доступно на канале передачи в YouTube.

Напомним, после четырёх проведённых встреч финала Национальной баскетбольной ассоциации, где встречаются «Милуоки Бакс» и «Финикс Санз», счёт в противостоянии ничейный – 2-2. Пятый матч с участием этих команд состоится 18 июля.

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