Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт объяснил, почему Стефен Карри больше никогда не станет чемпионом НБА

Эксперт объяснил, почему Стефен Карри больше никогда не станет чемпионом НБА
Комментарии

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высказался о выступлении «Голден Стэйт Уорриорз» в последних сезонах, объяснив, почему клуб и соответственно его звёздный разыгрывающий Стефен Карри больше не могут рассчитывать на победу в НБА.

«Когда я смотрю на Боба Майерса, а я люблю Боба Майерса — он был моим бывшим агентом, прежде чем стал генеральным менеджером в «Уорриорз», то понимаю, что он попросту не проявляет должной агрессии, когда дело доходит до межсезонья. При этом я прекрасно вижу, что делают другие команды в НБА и какие ходы они совершают. Посмотрите на «Лейкерс»! Вот поэтому я не вижу никаких предпосылок, чтобы Стеф Карри и «Уорриорз» выиграли ещё один чемпионат», — сказал Перкинс в интервью на канале ESPN в YouTube.

Новость по теме
Стефен Карри подписал контракт с рекордной зарплатой в истории НБА
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021