Эксперт объяснил, почему Стефен Карри больше никогда не станет чемпионом НБА

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс высказался о выступлении «Голден Стэйт Уорриорз» в последних сезонах, объяснив, почему клуб и соответственно его звёздный разыгрывающий Стефен Карри больше не могут рассчитывать на победу в НБА.
«Когда я смотрю на Боба Майерса, а я люблю Боба Майерса — он был моим бывшим агентом, прежде чем стал генеральным менеджером в «Уорриорз», то понимаю, что он попросту не проявляет должной агрессии, когда дело доходит до межсезонья. При этом я прекрасно вижу, что делают другие команды в НБА и какие ходы они совершают. Посмотрите на «Лейкерс»! Вот поэтому я не вижу никаких предпосылок, чтобы Стеф Карри и «Уорриорз» выиграли ещё один чемпионат», — сказал Перкинс в интервью на канале ESPN в YouTube.
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