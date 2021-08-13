Майкл Джордан объяснил, почему давил на новых игроков «Чикаго»

Легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан объяснил, почему давил на новичков «Чикаго». Майкл рассказал о возвращении в «Буллз» после первого завершения карьеры, когда команду пополнили сразу несколько новых баскетболистов.
«Я хотел, чтобы они поняли, где очутились, и каково это — играть перед фанатами. Я говорю о Люке Лонгли, Джаде Бюхлере, Стиве Керре и других новичках. Тогда я думал, что для них было бы очень полезно знать и понимать нашу историю, иметь представление обо всём том, через что на самом деле прошли «Буллз».
Да, я действительно чувствовал, что обязан это делать. Ведь мы больше не были внизу — мы были на самом верху. А в тех, кто на вершине, всегда бросают камни. К этому нужно быть готовым, но при этом не забывать об официальных матчах», — сказал Джордан в интервью на канале ABC News In-depth в YouTube.
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