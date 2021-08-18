Первый номер драфта объяснил, почему Леброн Джеймс бесспорно лучше Майкла Джордана

Защитник «Оклахома Стэйт», первый номер драфта Кейд Каннингем высказался о сравнении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легендарного Майкла Джордана.



«Мне очень сложно поставить кого-то выше Леброна Джеймса в гонке за звание лучшего игрока всех времён. Леброн самый лучший их всех, кого я когда-либо видел. Поверьте, я смотрел все видеозаписи с участием Майкла Джордана — да, он был уникален, но не могу сказать, что он был самым выдающимся. Для меня это Леброн», — приводит слова Каннингема Lakers Daily со ссылкой на подкаст Da Windy City with Marc Carman.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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