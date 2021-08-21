Пол Пирс поставил условие по пребыванию Леброна Джеймса в топ-5 игроков в истории НБА
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Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс высказал мнение, что в случае отсутствия у Леброна Джеймса титула с «Лос-Анджелес Лейкерс» по итогам следующего розыгрыша НБА, едва ли его можно будет включить в топ-5 игроков в истории лиги.
«Если они не выиграют предстоящий розыгрыш чемпионата, то сильно потеряют на этом — это действительно станет большим ударом по наследию Леброна. Думаю, в таком случае его нельзя будет включать в пятёрку лучших игроков всех времён. «Лейкерс» должны выигрывать. Я даже не стану говорить, что будет сулить проигрыш в первом раунде — больше никаких разговоров о величайшем», — приводит слова Пирса The Sports Rush.
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