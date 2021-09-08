Пол Пирс обвинил членов Зала славы в употреблении кокаина

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс, комментируя скандальную прямой эфир в инстаграме, из-за которого он в итоге был уволен с телеканала ESPN, обвинил некоторых членов Зала славы в употреблении наркотиков.
«Да ладно, я не делал ничего противозаконного. Некоторые из этих тупиц из Зала славы, употребляли кокаин, чёрт побери. Так что же я сделал? Я просто хорошо проводил время. Половина из вас, засранцев, делает то же самое. Просто скрывает это. И при этом вы женаты, а я разведён. Я завершил карьеру. Я просто хорошо провожу время.
Пирс начал работать на ESPN сразу после завершения игровой карьеры в НБА в 2017 году и был одним из основных участников NBA Countdown, The Jump и других популярных шоу канала. В апреле этого года он был уволен после скандальной прямой трансляции своего отдыха со стриптизёршами», — приводит слова Пирса Sports Illustrated.
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