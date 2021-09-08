Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс обвинил членов Зала славы в употреблении кокаина

Пол Пирс обвинил членов Зала славы в употреблении кокаина
Комментарии

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс, комментируя скандальную прямой эфир в инстаграме, из-за которого он в итоге был уволен с телеканала ESPN, обвинил некоторых членов Зала славы в употреблении наркотиков.

«Да ладно, я не делал ничего противозаконного. Некоторые из этих тупиц из Зала славы, употребляли кокаин, чёрт побери. Так что же я сделал? Я просто хорошо проводил время. Половина из вас, засранцев, делает то же самое. Просто скрывает это. И при этом вы женаты, а я разведён. Я завершил карьеру. Я просто хорошо провожу время.

Пирс начал работать на ESPN сразу после завершения игровой карьеры в НБА в 2017 году и был одним из основных участников NBA Countdown, The Jump и других популярных шоу канала. В апреле этого года он был уволен после скандальной прямой трансляции своего отдыха со стриптизёршами», — приводит слова Пирса Sports Illustrated.

Новость по теме
Пол Пирс поставил условие по пребыванию Леброна Джеймса в топ-5 игроков в истории НБА
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021